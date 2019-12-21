Швейцарська компанія призупинила будівництво газогону «Північний потік 2». Фото: 5 канал

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Компанія Allseas із Швейцарії призупинила будівництво російського газопроводу «Північний потік-2».

Компанія заморозила свою участь у будівництві газогону через санкції Сполучених Штатів Америки проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу, по якому російський газ повинен надходити в Німеччину. Керівництво Allseas повідомило, що їхні подальші дії будуть обумовлені відповідними інструкціями та нормативними, технічними, екологічними роз’ясненнями від влади США. Про це 21 грудня повідомляє «Радіо Свобода».

Тим часом видання ТАСС із посиланням на заяву німецького уряду пише, що влада Німеччини незадоволена санкціями проти газопроводу «Північний потік-2».

Уряд ФРН з жалем прийняв до відома, що ініційовані Конгресом США санкції проти «Північного потоку-2» та «Турецького потоку» після сьогоднішнього підписання президентом Дональдом Трампом вступають в силу, — заявили у відомстві.

Нагадаємо, 21 грудня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. Документ запроваджує санкції проти РФ, які стосуються протидії будівництва газогонів «Північний потік-2» та «Турецький потік».

Раніше повідомлялося, що німецькі політики майже одностайно збунтувалися після того, як США ввели санкції проти «Північного потоку-2». Берлін непокоїть доля 350 компаній, залучених до будівництва російського газогону.