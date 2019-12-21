Швейцарская компания приостановила строительство газопровода «Северный поток 2». Фото: 5 канал

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Компания Allseas из Швейцарии приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2».

Компания заморозила свое участие в строительстве газопровода из-за санкций Соединенных Штатов Америки против компаний, участвующих в строительстве газопровода, по которому российский газ должен поступать в Германию. Руководство Allseas сообщило, что их дальнейшие действия будут обусловлены соответствующими инструкциями и нормативными, техническими, экологическими разъяснениями от властей США. Об этом 21 декабря сообщает «Радио Свобода».

Тем временем издание ТАСС со ссылкой на заявление немецкого правительства пишет, что власти Германии недовольны санкциями против газопровода «Северный поток-2».

Правительство ФРГ с сожалением приняло к сведению, что инициированные Конгрессом США санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» после сегодняшнего подписания президентом Дональдом Трампом вступают в силу, — заявили в ведомстве.

Напомним, 21 декабря президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Документ вводит санкции против РФ, касающиеся противодействия строительству газопроводов «Северный поток-2″ и Турецкий поток».

Ранее сообщалось, что немецкие политики почти единодушно взбунтовались после того, как США ввели санкции против «Северного потока-2». Берлин беспокоит судьба 350 компаний, привлеченных к строительству российского газопровода.