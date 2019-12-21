Дональд Трамп подписал оборонный бюджет. Фото: flickr.com

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Ракурс

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год.

Документ предусматривает предоставление военной помощи для Украины в сумме 300 млн долл., которая включает поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет. Также закон вводит санкции против РФ, которые касаются противодействия строительства газопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток». Об этом сообщает издание The Hill.

Также санкции включают «Акт о защите гражданского населения Сирии», который предусматривает введение рестрикций «за поддержку сирийских правительственных сил в ходе гражданской войны». Кроме того, законом продлено эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области и запрещается признавать оккупацию Крыма.

В целом американский оборонный бюджет США на 2020 год содержит 738 млрд долл. Часть средств пойдет на создание Космических сил и строительство стены на границе с Мексикой. Пентагон получит 635 млрд долл., из них 71,5 млрд долл. пойдут на продление военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористов в других странах. На боеготовность ядерного оружия и его модернизацию предусмотрена сумма в 31,5 млрд долл.

Напомним, 17 декабря Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Политики поддержали оборонный бюджет США в размере 738 млрд долл.