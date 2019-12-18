Комитет Сената США одобрил «адские санкции» против РФ, фото: pixabay

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«Адские санкции» против России одобрили американские законодатели.

Законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» рассмотрел Комитет Сената США по международным отношениям. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Документ должен одобрить весь Сенат. Сроки возможного голосования не объявлены.

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм, один из авторов инициативы, впервые представил документ в августе 2018 года. Он назвал его «адскими санкциями». Подобная формулировка использовалась из-за жестких норм. Среди них — запрет операций с российским госдолгом.

Эти меры приняты из-за вмешательства Москвы в демократические процессы в других странах. Сенаторы назвали документ ответом за ее враждебные действия в Сирии и агрессию против Украины.

Ранее Сенат США одобрил оборонный бюджет, который предусматривает санкции против газопровода Nord Stream 2 и помощь Украине.