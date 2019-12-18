Китай запустит свое «искусственное Солнце»: pixabay

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Ракурс

«Искусственное Солнце» планирует запустить Китай.

Специальный реактор повторяет процессы внутри Солнца. Об этом сообщает Newsweek.

Технология способна производить энергию путем повторения процессов внутри звезды в центре нашей Солнечной системы. Успешное решение задачи позволит приблизить специалистов к получению почти неисчерпаемой, чистой и дешевой энергии. HL-2M Tokamak — название китайского реактора.

К концу года его планируют достроить. В июне 2019 все системы были установлены. После этого работа над HL-2M продолжалась.

Эксперты рассказали, что реактор будет запущен в 2020 году. В системе температура в 13 раз выше, чем в центре Солнца. Подобные установки уже строились. 100 млн градусов по Цельсию — результат предыдущих экспериментов.

Ядерный синтез — реакция, которая питает Солнце. Процесс позволяет сформировать более тяжелое ядро с помощью работы других двух. Для воспроизведения динамики на Земле ученые должны нагреть топливо до температуры свыше 100 млн градусов.

Ученые добились стабильного ядерного синтеза, но затратная энергия превышала ту, которую удалось генерировать. Китайский проект HL-2M Tokamak отличается от других подобных устройств. У него более гибкое магнитное поле. Благодаря этому ученые смогут защитить реактор изнутри, когда он работает на высокой мощности.

Напомним, в октябре NASA к Хэллоуину показало жуткое фото Солнца в форме фонаря из тыквы. В кадре были зафиксированы вспышки на поверхности звезды.