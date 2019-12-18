Китай запустить своє «штучне Сонце», фото: pixabay

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«Штучне Сонце» планує запустити Китай.

Спеціальний реактор повторює процеси в середині Сонця. Про це повідомляє Newsweek.

Технологія здатна виробляти енергію шляхом повторення процесів всередині зірки в центрі нашої Сонячної системи. Успішне вирішення завдання дозволить наблизити спеціалістів до отримання майже невичерпної, чистої й дешевої енергії. HL-2M Tokamak — назва китайського реактору.

До кінця року його планують добудувати. В червні 2019 року всі системи були встановлені. Після цього робота над HL-2M продовжувалася.

Експерти розповіли, що реактор буде запущений в 2020 році. В системі температура в 13 разів вища, ніж в центрі Сонця. Подібні установки вже будувались. 100 млн градусів за Цельсієм — результат подібних експериментів.

Ядерний синтез — реакція, яка живить Сонце. Процес дозволяє сформувати більш важке ядро за допомогою роботи інших двох. Для відтворення динаміки на Землі вчені повинні нагріти паливо до температури понад 100 млн градусів.

Вчені досягли стабільного ядерного синтезу, але витратна енергія перевищувала ту, яку вдалося генерувати. Китайський проект HL-2M Tokamak відрізняється від інших подібних пристроїв. У нього більш гнучке магнітне поле. Завдяки цьому вчені зможуть захистити реактор зсередини, коли він працює на високій потужності.

Нагадаємо, в жовтні NASA до Хелловіну показало моторошне фото Сонця у формі ліхтаря з гарбуза. У кадрі були зафіксовані спалахи на поверхні зірки.