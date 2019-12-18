Погода в Україні на 19 грудня: синоптики попереджають про туман, фото: RAF Mildenhall

https://racurs.ua/ua/n131024-pogoda-v-ukrayini-na-19-grudnya-synoptyky-poperedjaut-pro-tuman-karta.html

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Погода в Україні 19 грудня залишатиметься стабільною.

По всій Україні очікується туман. Про це повідомляє Гідрометцентр.

У День Святого Миколая, крім північних областей, вночі та вранці туман. Видимість, за словами метеорологів, 200−500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

Температура повітря залишатиметься достатньо високою. Майже у всіх регіонах країни від 5 до 9 градусів тепла. На півдні очікується від 8 до 13 градусів.

У Києві можливе невелике зниження температури повітря. Максимально вдень 6−7 градусів тепла. Опади малоймовірні.

Геомагнітна активність в українській столиці підвищиться на декілька пунктів. Вночі показник сягне індексу 4, а у середині дня коливатиметься на рівні 2−3 пунктів.

Раніше повідомлялось, що на Середньому Заході США сніговий шторм «Фінлі» завдав колосальних збитків. Найбільше постраждали штати Небраска, Індіана, Міссурі і Канзас. Відомо про 12 загиблих.