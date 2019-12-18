Погода в Украине на 19 декабря: синоптики предупреждают о тумане, фото: RAF Mildenhall

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Ракурс

Погода в Украины 19 декабря будет оставаться стабильной.

По всей Украине ожидается туман. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В День Святого Николая, кроме северных областей, ночью и утром туман. Видимость, по словам метеорологов, 200−500 м (I уровень опасности, желтый).

Температура воздуха будет оставаться достаточно высокой. Почти во всех регионах страны от 5 до 9 градусов тепла. На юге ожидается от 8 до 13 градусов.

В Киеве возможно небольшое снижение температуры воздуха. Максимально днем 6−7 градусов тепла. Осадки маловероятны.

Геомагнитная активность в украинской столице повысится на несколько пунктов. Ночью показатель достигнет индекса 4, а в середине дня будет колебаться на уровне 2−3 пунктов.

Ранее сообщалось, что на Среднем Западе США снежный шторм «Финли» нанес колоссальный ущерб. Больше всего пострадали штаты Небраска, Индиана, Миссури и Канзас. Известно о 12 погибших.