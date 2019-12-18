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Комітет Сенату США схвалив «пекельні санкції» проти РФ, фото: pixabay

Комітет Сенату США схвалив «пекельні санкції» проти РФ

18 гру 2019, 22:58
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«Пекельні санкції» проти Росії схвалили американські законодавці.

Законопроект «Про захист американської безпеки від агресії Кремля» розглянув Комітет Сенату США з міжнародних відносин. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Документ повинен схвалити весь Сенат. Терміни можливого голосування не оголошені.

Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем, один з авторів ініціативи, вперше представив документ в серпні 2018 року. Він назвав його «пекельними санкціями». Таке формулювання використовувалася через жорсткість положень. Серед них — заборона операцій з російським держборгом.

Ці заходи прийняті через втручання Москви в демократичні процеси в інших країнах. Сенатори назвали документ відповіддю за її ворожі дії в Сирії і агресію проти України.

Раніше Сенат США схвалив оборонний бюджет, який передбачає санкції проти газопороводу Nord Stream 2 і допомогу Україні.


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