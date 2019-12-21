Дональд Трамп підписав оборонний бюджет. Фото: flickr.com

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Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік.

Документ передбачає надання військової допомоги для України в сумі 300 млн дол., яка включає поставки крилатих ракет для системи берегової оборони і протикорабельних ракет. Також закон запроваджує санкції проти РФ, які стосуються протидії будівництва газогонів «Північний потік 2» та «Турецький потік». Про це повідомляє видання The Hill.

Також санкції включають «Акт про захист цивільного населення Сирії», який передбачає введення рестрикцій «за підтримку сирійських урядових сил в ході громадянської війни». Крім того, законом продовжено ембарго на пряме співробітництво з Москвою у військовій області й забороняється визнавати окупацію Криму.

Загалом американський оборонний бюджет США на 2020 рік містить 738 млрд дол. Частина коштів піде на створення Космічних сил та будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Пентагон отримає 635 млрд дол., з них 71,5 млрд дол. підуть на продовження військових операцій в Афганістані, Сирії, Ємені та протидію терористів в інших країнах. На боєготовність ядерної зброї та її модернізацію передбачена сума в 31,5 млрд дол.

Нагадаємо, 17 грудня Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік. Політики підтримали оборонний бюджет США в розмірі 738 млрд дол.