Транзит газу. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n131124-golovni-novyny-za-20-grudnya-zakryttya-gralnyh-zakladiv-v-ukrayini-ta-dosyagnuti-domovlenosti.html

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доручив закрити усі гральні заклади, клуби та лотереї в Україні. Глава МВС заявив, що гральна сфера в майбутньому буде регулюватися спеціальним законом, який розгляне та ухвалить Верховна Рада. Правоохоронці сьогодні припинили діяльність 5 тис. 300 гральних закладів.

Україна, Російська Федерація та Європейська комісія сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів та врегулювання взаємних претензій.

У Києві на Хрещатику поблизу стадіону «Динамо» сьогодні вранці сталися сутички між невідомими молодими особами та правоохоронцями. Під час бійки був застосований сльозогінний газ, пролунали постріл та вибух світлошумової гранати. Поліцейські затримали вісьмох осіб.

Палата громад Великої Британії 20 грудня схвалила у другому читанні законопроект, який затверджує угоду про вихід країни з Європейського Союзу. Це означає, що 31 січня 2020 року, через понад три роки після референдуму, Британія покине ЄС за умовами так званого «впорядкованого» Brexit.

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України провели обшуки в спортивному клубі колишнього президента Петра Порошенка. Слідчі дії здійснювалися в рамках досудового розслідування у двох кримінальних провадженнях щодо купівлі-продажу заводу «Кузня на Рибальському» та щодо можливого зникнення секретної інформації з так званої ситуативної кімнати Адміністрації президента.