Сльозогінний газ, постріл і вибух: на Хрещатику побилися силовики і невідомі молодики. Фото: NewsOne

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Сутички у Києві між силовикам і групою невідомих чоловіків сталися сьогодні вранці на Хрещатику. Під час конфлікту було застосовано сльозогінний газ, пролунали постріл і вибух, у поліції стверджують, що останній звук виник унаслідок розриву світлошумової гранати.

Затримано вісьмох осіб, які брали участь у бійці. Крім того, прес-служба поліції Києва заявляє про чотирьох потерпілих зі свого боку.

До працівників поліції під час несення служби підійшла група агресивно налаштованих осіб. Вони почали нецензурно висловлюватися, внаслідок чого виник конфлікт. У відповідь на вимоги припинити правопорушення молодики застосували сльозогінний газ і влаштували штовханину, — йдеться в повідомленні.

У відповідь поліція також застосувала сльозогінний газ, а один правоохоронців здійснив попереджувальний постріл у повітря.

За даними ЗМІ, бійка сталася навпроти стадіону «Динамо» близько 9.30 ранку. Невідомих, які напали на силовиків, було близько 20 осіб, після звуку вибуху вони втекли. Потім на місце події прибули «швидкі».

Нагадаємо, 17 грудня біля Верховної Ради тривали акції протесту проти запровадження в Україні ринку землі сільгосппризначення, під час яких між активістами і силовиками сталися сутички. Тоді постраждали близько 20 осіб і 26 були затримані, але незабаром їх відпустили.