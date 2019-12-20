Справу Микитася ДБР передає до суду

Максим Микитась. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n131094-spravu-mykytasya-dbr-peredaie-do-sudu.html

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Справа колишнього нардепа Максима Микитася разом із обвинувальним актом Державне бюро розслідувань (ДБР) передає до суду після завершення досудового розслідування кримінального провадження за фактом хуліганських дій із боку колишнього парламентаря.

Даною інформацією поділився у своєму Telegram-каналі директор ДБР Роман Труба.

На даний час матеріали розслідування надані для вивчення Микитасю.

Микитась є фігурантом ще кількох кримінальних проваджень, розслідуванням яких займається ДБР. Труба висловив надію, що по даним кримінальним виробництвам також незабаром завершаться досудові розслідування і діям Микитася буде надана об'єктивна правова оцінка.

Директор ДБР заявив, що справа Микитася стане показовою для інших топ-чиновників. Вона наочно продемонструє просту істину, що незаконні дії тягнуть за собою відповідальність, від якої не захистять ні статус, ні посада.

Нагадаємо, що інцидент за участю Микитася стався у селищі Любеч Ріпкинського району Чернігівської області у липні цього року. Нардеп увірвався до приміщення селищної ради під час сесії і завдав голові ради тілесні ушкодження, а також погрожував посадити його до в’язниці. Наприкінці вересня цього року нардепу повідомили про підозру.