Аваков доручив закрити всі гральні заклади до 16.00

Арсен Аваков, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n131093-avakov-doruchyv-zakryty-vsi-gralni-zaklady-do-16-00.html

Ракурс

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, доручив закрити усі гральні заклади, клуби та лотереї в Україні до 16.00.

Про це Аваков заявив сьогодні під час селекторної наради, повідомляє прес-служба МВС.

Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів, — наголосив міністр.

Відповідне доручення міністра з’явилося у зв’язку з сьогоднішнім розпорядженням Кабміну № 1325-р «Про протидію гральному бізнесу», яке доручає правоохоронним органам вжити заходи для припинення функціювання розповсюджувачів лотерей, діяльність яких не віднесена до організації та проведення лотерей, не заборонених законодавством.

Міністр наголосив, що ця сфера в майбутньому буде регулюватися спеціальним законом, який розгляне та ухвалить Верховна Рада.

Зазначається, що за минулу ніч поліція припинила діяльність 152 незаконних об'єктів грального бізнесу. У них вилучено обладнання на суму приблизно 46 млн грн.

Варто додати, що Аваков вже не вперше обіцяє закрити гральні заклади, які діють під виглядом лотерей. Так, ще в грудні 2014 року він у своєму Фейсбуці заявляв, що в «найближчі дні», МВС зупинить функціювання таких закладів в Україні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сьогодні заявив, що заклади з гральними автоматами більше не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей.