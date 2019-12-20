Аваков поручил закрыть все игорные заведения до 16.00

Арсен Аваков, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n131093-avakov-poruchil-zakryt-vse-igornye-zavedeniya-do-16-00.html

Ракурс

Арсен Аваков, министр внутренних дел поручил закрыть все игорные заведения, клубы и лотереи в Украине до 16.00.

Об этом Аваков заявил сегодня во время селекторного совещания, сообщает пресс-служба МВД.

Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений, — подчеркнул министр.

Соответствующее поручение министра появилось в связи с сегодняшним распоряжением Кабмина № 1325-р «О противодействии игорному бизнесу», которое поручает правоохранительным органам принять меры для прекращения функционирования распространителей лотерей, деятельность которых не отнесена к организации и проведению лотерей, не запрещенных законодательством.

Министр отметил, что эта сфера в будущем будет регулироваться специальным законом, который рассмотрит и примет Верховная Рада.

Отмечается, что за прошедшую ночь полиция пресекла деятельность 152 незаконных объектов игорного бизнеса. У них изъято оборудование на сумму примерно 46 млн грн.

Стоит добавить, что Аваков уже не впервые обещает закрыть игорные заведения, которые действуют под видом лотерей. Так, еще в декабре 2014 года он в своем Фейсбуке заявлял, что в «ближайшие дни», МВД остановит функционирование таких заведений в Украине.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сегодня заявил, что заведения с игровыми автоматами больше не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей.