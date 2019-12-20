Обыск в спортклубе Порошенко: ГБР и СБУ посетили столичный «5 элемент» / Фейсбук

https://racurs.ua/n131092-gbr-i-sbu-prishli-s-obyskami-v-kievskiy-sportklub-poroshenko-foto.html

Ракурс

Обыск в спортклубе Петра Порошенко «5 элемент» в Киеве сегодня проводят сотрудники Государственного бюро расследований совместно с оперативниками Службы безопасности Украины. Следственные действия осуществляется в рамках досудебного расследования по двум уголовным производствам — о купле-продаже завода «Кузница на Рыбацком», а также о возможном исчезновении секретной информации из так называемой ситуативной комнаты Администрации президента.

На территории спортклуба находятся правоохранители с автоматами. Об этом в Facebook написал бизнесмен Гарик Корогодский, который также посетовал на то, что ему сорвали пятничную тренировку.

Госбюро расследований 20 декабря проводит обыски не только в «5 элементе». Также следственные действия ведутся по нескольким адресам, в том числе и в нескольких домовладениях. Такую информацию подтвердили «Украинской правде» в ГБР.

Напомним, в июле Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в компании «Богдан Моторс» и клубе «5 элемент», конечными бенефициарами которого являются экс-президент Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко. Тогда следственные действия проходили в рамках расследования растраты госимущества в особо крупных размерах в Минобороны в 2015—2018 годах.

Также в мае новая власть заявила, что из ситуационной комнаты в Администрации президента исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. У Порошенко впоследствии сообщили, что техника в комнате была арендована и затем возвращена владельцу. Также представители бывшего президента отрицают данные о конфиденциальной информации, поскольку самих серверов в ситуационной комнате не было. 29 мая ГБР открыло уголовное производство по факту исчезновения мониторов и серверов секретной информации из АП.

Напомним, 13 сентября Государственное бюро расследований устроило обыски в здании «Международного инвестиционного банка», который принадлежит Порошенко.