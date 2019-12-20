Андрей Антоненко. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n131090-antonenko-podal-sudebnyy-isk-na-doljnostnyh-lic-oporochivshih-ego-reputaciu-dokument.html

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Андрей Антоненко, подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, подал в Печерский суд Киева иск против должностных лиц, опорочивших его репутацию.

Об этом сообщил в Facebook адвокат подозреваемого Святослав Жерновников.

В исковом заявлении указаны следующие ответчики:

министр внутренних дел Украины Арсен Аваков;

первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль;

генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка;

президент Украины Владимир Зеленский.

Также Антоненко подал иск к третьей особе — телеканалу «Украина».

Антоненко утверждает, что во время совместного брифинга МВД, Нацполиции и Генпрокуратуры была полностью проигнорирована норма презумпции невиновности, которая предусмотрена ст. 62 Конституции Украины, п. 10 ст. 7 и ст. 17 УПК Украины. Также были нарушены принципы неприкосновенности чести и достоинства гражданина и человека, которые предусмотрены ст. 3, ст. 21, ст. 24, ст. 28, ст. 34 и ст. 68 Конституции Украины.

Также Антоненко указал на слова президента Украины Зеленского, который заявил, что убийство Шеремета является одним из самых основных и приоритетных дел, которые хочется раскрыть. Антоненко считает, что Зеленский вышел за рамки своих полномочий, так как он не имеет права принимать участия или вмешиваться в расследование уголовных дел.