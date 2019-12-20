Андрій Антоненко. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n131090-antonenko-podav-sudovyy-pozov-na-posadovyh-osib-yaki-zganbyly-yogo-reputaciu-dokument.html

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Андрій Антоненко, підозрюваний у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, подав до Печерського суду Києва позов проти посадових осіб, які зганьбили його репутацію.

Про це повідомив у Facebook адвокат підозрюваного Святослав Жерновніков.

У позовній заяві зазначені такі відповідачі:

міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков;

перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль;

генеральний прокурор України Руслан Рябошапка;

президент України Володимир Зеленський.

Також Антоненко подав позов до третьої особи — телеканалу «Україна».

Антоненко стверджує, що під час спільного брифінгу МВС, Нацполіції і Генпрокуратури була повністю проігнорована норма презумпції невинності, яка передбачена ст. 62 Конституції України, п. 10 ст. 7 і ст. 17 КПК України. Також були порушені принципи недоторканності честі і гідності громадянина і людини, які передбачені ст. 3, ст. 21, ст. 24, ст. 28, ст. 34 і ст. 68 Конституції України.

Також Антоненко вказав на слова президента України Зеленського, який заявив, що вбивство Шеремета є однією із самих основних і пріоритетних справ, які хочеться розкрити. Антоненко вважає, що Зеленський вийшов за рамки своїх повноважень, так як він не має права приймати участі або втручатися у розслідування кримінальних справ.