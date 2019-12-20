Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Андрій Антоненко. Фото: РБК-Україна

Антоненко позивається до Зеленського й Авакова через паплюження його репутації (ДОКУМЕНТ)

20 гру 2019, 12:12
999

Андрій Антоненко, підозрюваний у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, подав до Печерського суду Києва позов проти посадових осіб, які зганьбили його репутацію.

Про це повідомив у Facebook адвокат підозрюваного Святослав Жерновніков.

У позовній заяві зазначені такі відповідачі:

  • міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков;
  • перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль;
  • генеральний прокурор України Руслан Рябошапка;
  • президент України Володимир Зеленський.

Також Антоненко подав позов до третьої особи — телеканалу «Україна».

Судовий позов Антоненка на посадових осіб. Фото: FacebookАнтоненко стверджує, що під час спільного брифінгу МВС, Нацполіції і Генпрокуратури була повністю проігнорована норма презумпції невинності, яка передбачена ст. 62 Конституції України, п. 10 ст. 7 і ст. 17 КПК України. Також були порушені принципи недоторканності честі і гідності громадянина і людини, які передбачені ст. 3, ст. 21, ст. 24, ст. 28, ст. 34 і ст. 68 Конституції України.

Також Антоненко вказав на слова президента України Зеленського, який заявив, що вбивство Шеремета є однією із самих основних і пріоритетних справ, які хочеться розкрити. Антоненко вважає, що Зеленський вийшов за рамки своїх повноважень, так як він не має права приймати участі або втручатися у розслідування кримінальних справ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше