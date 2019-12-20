«Шість куль отримав солдат і зрозумів, що ми пі… си»: нові деталі справи неякісних бронежилетів для ЗСУ (ФОТО, ВІДЕО)

Справа про закупівлю неякісних бронежилетів: Генпрокуратура розкрила нові деталі / Фото: ГП Facebook

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Генпрокуратура оприлюднила інформацію у скандальній справі про закупівлю чотирьох партій неякісних бронежилетів, які згодом правоохоронці вилучили у ЗСУ. За версією слідства, торік для потреб Збройних сил було замовлено 20 тис. бронежилетів вартістю 176 млн грн, які за технічними умовами 2003 року розраховані на використання за температурного режиму до + 50 градусів при відсутності дощової погоди (наприклад, для миротворчої операції в Іраку).

Цьогоріч 10 квітняперші 4 тис. бронежилетів потрапили в ЗСУ. Загалом 11 тис. неякісних бронежилетів поставили в бойові частини, — йдеться у повідомленні.

У Генпрокуратурі додали, що спецзасоби правоохоронці вилучили 26 червня. Фактично державі було нанесено збитків у розмірі 96,8 млн грн.

Питання однієї букви — випробували та прийняли на озброєння ЗСУ бронежилет «Корсар М3», а закупили «Корсар М3с», який не випробовували взагалі, — зауважують у ГП.

За попередньою інформацією слідства, після початку розслідування останні 2 тис. бронежилетів виробник обробив спеціальною речовиною, яка зробила їх стійкими до дощу, але не до замочування у воді. Судова балістична експертиза із застосуванням методу дощування зафіксувала наскрізне проходження куль у 70% бронежилетів «Корсар М3с» четвертого класу.

У Генпрокуратурі також нагадали, що у 2017 році начальник головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Міноборони підписав угоду з науковим підприємством «ТЕМП-3000» про передачу майнових прав на технічні умови на бронежилети «Корсар М3» міністерству. Згідно з договором, Міноборони мало можливість міняти технічні умови під конкретні потреби армії. Тому торік на усну вказівку одного із заступників міністра оборони було вирішено закупити 20 тис. бронежилетів за спрощеною процедурою.

Посадові особи прийняли чотири партії бронежилетів без випробувань і не доповіли міністру оборони про ситуацію, коли дізнались про вади в бронежилетах, — повідомляє слідство.

Про недоліки поставленого захисного спорядження 23 квітня начальник відділу розповів своєму керівнику — очільнику головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Міноборони.

Но «Темп» тоже…, він ставить без проклейки пакети, він його не проклеює раз, а по-друге, Довгий правий, що конструкцією передбачено на Пілігрімі, на Корсарі, що сам пакет всередині прострочується. Якщо ти його навіть запаяєш, то він прострочується і все одно туди вода попаде, — цитує слідство слова начальника відділу головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Міноборони.

Також у Генпрокуратурі зазначили, що посадовці оборонного відомства 24 квітня провели негласне неофіційне випробування бронежилетів «Корсар МЗс», оскільки інформація про їхню неналежну якість почала поширюватися у ЗМІ та соцмережах. Це випробування виявило, що при дощуванні бронежилети пробиваються.

Напиши: дослідження неофіційне. І нікому нічого за це не буде, — цитує слідство слова заступника начальника головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Міноборони.

Окрім цього, у Генпрокуратурі зазначили, що за день до прес-конференції підозрювані чиновники Міноборони обговорювали, як вони будуть пояснювати громадськості інформацію про закупівлю неякісних бронежилетів.

Я просто майстер ліпити відмазки ще з курсантських років, — цитує слідство слова заступника начальника головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Міноборони.

А ти, Міша, готуйся, якого… ти принімаєш бронежилети, які пробиваються шість разів… Шість пуль отримав солдат і поняв, що ми пі… си, — говорить начальник головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Міноборони.

Також у червні засновник підприємства «ТЕМП-3000» зазначив, що обробить решту бронежилетів, які залишилось поставити, водовідштовхувачем.

Це свідчить, що він знав про вади бронежилетів та спроби виправити ситуацію. Це, ймовірно, і було зроблено, оскільки бронежилети з решти партій при дослідженні методом дощування не пробивалися, однак при їхньому попередньому замочуванні у воді на нетривалий час під час випробувань утворювались наскрізні проходження, — резюмували у ГП.

Нагадаємо, після проведення судової балістичної експертизи, 5 листопада було повідомлено про підозру п’ятьом посадовим особам Міноборони у бездіяльності військової влади, вчиненої групою осіб за попередньою змовою, а ще за два тижні — про підозру у вчиненні шахрайства повідомлено засновнику підприємства «ТЕМП-3000».