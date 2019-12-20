Дело о закупке некачественных бронежилетов: Генпрокуратура раскрыла скандальные подробности Фото: ГП Facebook

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Генпрокуратура обнародовала информацию скандального дела о закупке четырех партий некачественных бронежилетов, которые впоследствии правоохранители изъяли в ВСУ. По версии следствия, в прошлом году для нужд Вооруженных сил было закуплено 20 тыс. бронежилетов стоимостью 176 млн грн, которые согласно техническим условиям 2003 года рассчитаны на использование при температурном режиме до +50 градусов без дождливой погоды (например, для миротворческой операции в Ираке).

10 апреля 2019 года первые 4 тыс. бронежилетов попали в ВСУ. В общей сложности 11 тыс. некачественных бронежилетов поставили в боевые части, — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре добавили, что спецсредства правоохранители изъяли 26 июня. Фактически государству был нанесен ущерб в размере 96,8 млн грн.

Вопрос одной буквы — испытали и приняли на вооружение ВСУ бронежилет «Корсар М3», а закупили «Корсар МЗс», который не испытывали вообще, — отмечают в ГП.

По предварительной информации следствия, после начала расследования последние 2 тыс. бронежилетов производитель обработал специальным веществом, которое делает их устойчивыми к дождю, но не к замачиванию в воде. Судебная баллистическая экспертиза с применением метода дождевания зафиксировала сквозное прохождение шаров в 70% бронежилетов «Корсар МЗс» четвертого класса.

В Генпрокуратуре также напомнили, что в 2017 году начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Минобороны подписал соглашение с научным предприятием «ТЕМП-3000» о передаче имущественных прав на технические условия на бронежилеты «Корсар М3» министерству. Согласно договору, Минобороны получило возможность менять технические условия под конкретные нужды армии. Уже в прошлом году на устное указание одного из заместителей министра обороны было решено закупить 20 тыс. бронежилетов по упрощенной процедуре.

Должностные лица приняли четыре партии бронежилетов без испытаний и не доложили министру обороны о ситуации, когда узнали о недостатках в бронежилетах, — сообщает следствие.

О недостатках поставленного защитного снаряжения 23 апреля начальник отдела рассказал своему руководителю — главе главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Минобороны.

Но «ТЕМП» тоже…, он делает без проклейки пакеты, они его не проклеивают раз, а во-вторых, Довгий прав, что конструкцией предусмотрено на Пилигриме, на Корсаре, что сам пакет внутри должен прострачиваться. Если ты его даже запаяешь, то он прострачивается и все равно туда вода попадет, — цитирует следствие слова начальника отдела главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Минобороны.

Также в Генпрокуратуре отметили, что должностные лица оборонного ведомства 24 апреля провели негласные неофициальные испытания бронежилетов «Корсар МЗс», поскольку информация об их ненадлежащем качестве начала распространяться в СМИ и соцсетях. Это испытание показало, что при дождевании бронежилеты пробиваются.

Напиши: неофициальное исследование. И никому ничего за это не будет, — цитирует следствие слова замначальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Минобороны.

Кроме этого, в Генпрокуратуре отметили, что за день до пресс-конференции подозреваемые чиновники Минобороны обсуждали, как они будут объяснять общественности информацию о закупке некачественных бронежилетов.

Я просто мастер лепить отмазки еще с курсантских лет, — цитирует следствие слова замначальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Минобороны.

А ты, Миша, готовься, какого… ты принимаешь бронежилеты, которые пробиваются шесть раз… Шесть пуль получил солдат и понял, что мы пи… сы, — говорит начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Минобороны.

Также в июне основатель предприятия «ТЕМП-3000» сообщил, что обработает остальные бронежилеты, которые осталось поставить ВСУ, водоотталкивателем.

Это свидетельствует, что он знал о недостатках бронежилетов и совершал попытки исправить ситуацию. Это, вероятно, и было сделано, поскольку бронежилеты из оставшихся партий при исследовании методом дождевания не пробивались, однако при их предварительном замачивании в воде на непродолжительное время в ходе испытаний создавались сквозные прохождения, — резюмировали в ГП.

Напомним, после проведения судебной баллистической экспертизы, 5 ноября было сообщено о подозрении пяти должностным лицам Минобороны в бездействии военной власти, совершенной группой лиц по предварительному сговору, а еще спустя две недели сообщено о подозрении в совершении мошенничества учредителю предприятия «ТЕМП-3000».