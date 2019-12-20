Обшук у спортклубі Порошенка: ДБР та СБУ завітали у столичний “5 елемент” / Фото: Фейсбук

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Обшук у спортклубі Петра Порошенка «5 елемент» у Києві сьогодні проводять співробітники Державного бюро розслідувань спільно з оперативниками Служби безпеки України. Обшук приміщень здійснюється в рамках досудового розслідування у двох кримінальних провадженнях щодо купівлі-продажу заводу «Кузня на Рибальському», а також — щодо можливого зникнення секретної інформації з так званої ситуативної кімнати Адміністрації президента.

На територію спортклубу завітали правоохоронці з автоматами. Про це у Facebook написав бізнесмен Гарік Корогодський, який також поскаржився на те, що йому зірвали п’ятничне тренування.

Держбюро розслідувань 20 грудня проводить обшуки за оперативного супроводу СБУ не лише у «5 елементі». Також слідчі дії тривають за кількома адресами, зокрема й у кількох домоволодіннях. Таку інформацію підтвердили «Українські правді» у ДБР.

Нагадаємо, у липні Національне антикорупційне бюро провело обшуки у компанії «Богдан Моторс» та клубі «5 елемент», кінцевими бенефіціарами якого є екс-президент Петро Порошенко та його соратник Ігор Кононенко. Тоді слідчі дії проходили в рамках розслідування розтрати держмайна в особливо великих розмірах в Міноборони у 2015−2018 роках.

Також у травні нова влада заявила, що із ситуаційної кімнати в Адміністрації президента зникли монітори і сервери із секретною інформацією. У Порошенка згодом повідомили, що техніка у кімнаті була орендована і потім повернута власнику. Також представники колишнього президента заперечують дані про конфіденційну інформацію, оскільки самих серверів у ситуаційній кімнаті не було. 29 травня ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом зникнення моніторів та серверів секретної інформації з Адміністрації президента.

Нагадаємо, 13 вересня ДБР влаштувало обшуки в будівлі «Міжнародного інвестиційного банку», який належить Порошенку.