Игровые автоматы. Фото: transsibinfo.com

https://racurs.ua/n131080-igornyy-biznes-ne-smojet-skryvatsya-pod-vidom-gosudarstvennyh-loterey-goncharuk.html

Ракурс

Игорный бизнес теперь не сможет скрываться под видом государственных лотерей. Кабинет министров Украины отменил ряд положений, которые позволяли распространять лотереи в лицензионных условиях.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам Гончарука, теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей. Как известно, подобные заведения ранее прикрывались договорами перепоручения на распространение государственных мгновенных лотерей.

Премьер-министр поручил Нацполиции с сегодняшнего дня начать комплексные проверки всех операторов государственных лотерей относительно соблюдения закона о запрете игорного бизнеса в Украине.

Кроме этого, Гончарук дал распоряжение Государственной фискальной службе (ГФС) организовать проверки лицензий всех компаний, позиционирующих себя, как государственные лотереи.