Монета номиналом 5 грн. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n131079-nbu-vvel-v-oborot-monetu-nominalom-5-grn-foto.html

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Национальный банк Украины (НБУ) 20 декабря 2019 года ввел в оборот новую монету достоинством 5 грн. Как и на бумажной купюре, реверс монеты украшен портретом Богдана Хмельницкого.

Монетой можно рассчитываться параллельно со старыми банкнотами. Не установлен и граничный срок хождения бумажных купюр номиналом 5 грн, сообщается на сайте НБУ.

Новые монеты постепенно должны вытеснить из оборота банкноты номиналом 5 грн, но НБУ не будет специально изымать их из оборота.

Диаметр монеты номиналом 5 грн на 2 мм больше диаметра монеты номиналом 2 грн, а ее вес составляет 5,2 г.

В 2020 году НБУ планирует запустить в оборот монету номиналом 10 грн, но точная дата введения монеты не сообщается.