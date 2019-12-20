Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Монета номиналом 5 грн. Фото: ТСН

НБУ ввел в оборот монету номиналом 5 грн (ФОТО)

20 дек 2019, 08:44
999

Национальный банк Украины (НБУ) 20 декабря 2019 года ввел в оборот новую монету достоинством 5 грн. Как и на бумажной купюре, реверс монеты украшен портретом Богдана Хмельницкого.

Монетой можно рассчитываться параллельно со старыми банкнотами. Не установлен и граничный срок хождения бумажных купюр номиналом 5 грн, сообщается на сайте НБУ.

Монета номиналом 5 грн. Фото: НБУ

Новые монеты постепенно должны вытеснить из оборота банкноты номиналом 5 грн, но НБУ не будет специально изымать их из оборота.

Диаметр монеты номиналом 5 грн на 2 мм больше диаметра монеты номиналом 2 грн, а ее вес составляет 5,2 г.

Монета номиналом 10 грн. Фото: НБУ

В 2020 году НБУ планирует запустить в оборот монету номиналом 10 грн, но точная дата введения монеты не сообщается.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше