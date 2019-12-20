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Монета номіналом 5 грн. Фото: ТСН

НБУ ввів в обіг монету номіналом 5 грн (ФОТО)

20 гру 2019, 08:44
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Національний банк України (НБУ) 20 грудня 2019 року ввів в обіг нову монету номіналом 5 грн. Як і на паперовій купюрі, реверс монети прикрашений портретом Богдана Хмельницького.

Монетою можна розраховуватися паралельно зі старими банкнотами. Не встановлено і граничний термін дії паперових купюр номіналом 5 грн, повідомляється на сайті НБУ.

Монета номіналом 5 грн. Фото: НБУНові монети поступово повинні витіснити банкноти номіналом 5 грн, але НБУ не буде спеціально вилучати їх із обігу.

Діаметр монети номіналом 5 грн на 2 мм більше діаметру монети номіналом 2 грн, а її вага становить 5,2 г.

Монета номіналом 10 грн. Фото: НБУУ 2020 році НБУ планує запустити в обіг монету номіналом 10 грн, але точна дата введення монети не повідомляється.

Джерело: Ракурс


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