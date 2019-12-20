Монета номіналом 5 грн. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n131079-nbu-vviv-v-obig-monetu-nominalom-5-grn-foto.html

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Національний банк України (НБУ) 20 грудня 2019 року ввів в обіг нову монету номіналом 5 грн. Як і на паперовій купюрі, реверс монети прикрашений портретом Богдана Хмельницького.

Монетою можна розраховуватися паралельно зі старими банкнотами. Не встановлено і граничний термін дії паперових купюр номіналом 5 грн, повідомляється на сайті НБУ.

Нові монети поступово повинні витіснити банкноти номіналом 5 грн, але НБУ не буде спеціально вилучати їх із обігу.

Діаметр монети номіналом 5 грн на 2 мм більше діаметру монети номіналом 2 грн, а її вага становить 5,2 г.

У 2020 році НБУ планує запустити в обіг монету номіналом 10 грн, але точна дата введення монети не повідомляється.