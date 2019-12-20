Відеофіксація іспиту з водіння. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n131078-praktychnyy-ispyt-na-prava-bude-fiksuvatysya-na-kameru-mvs-video.html

Ракурс

Практичний іспит на право керування автомобілем із 24 грудня 2019 року фіксуватиметься на відеокамеру. Навчальні автомобілі обладнають відеокамерами, які будуть фіксувати всі дії кандидата на отримання водійських посвідчень, а також ситуацію у салоні автомобіля. Всього буде функціонувати 440 приладів.

Дане нововведення дозволить зробити процедуру здачі практичного іспиту на водійські права максимально прозорою, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Хід іспиту буде фіксуватися засобами контролю, які встановлять у кожному екзаменаційному автомобілі.

Також відеофіксація виключить корупційну складову, яка була присутня при здачі практичних іспитів із водіння. Крім того, у кандидатів на отримання прав з’явиться можливість оскаржити результати іспиту.

На період тестового режиму вивантажена з відеореєстратора інформація буде зберігатися десять діб. В цей час кандидат на отримання водійських прав має право відмовитися від фіксації процесу здачі практичного іспиту.

З 2020 року відеофіксація стане обов’язковою, а відмова кандидата від неї буде підставою для його недопуску до здачі практичного іспиту з водіння. Також збільшиться термін зберігання відео.