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Видеофиксация экзамена по вождению. Фото: МВД

Практический экзамен на права будет фиксироваться на камеру — МВД

20 дек 2019, 08:07
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Практический экзамен на право управления автомобилем с 24 декабря 2019 года будет фиксироваться на видеокамеру. Учебные автомобили оснастят видеокамерами, которые будут фиксировать все действия кандидата на получение водительских прав, а также ситуацию в салоне автомобиля. Всего будет функционировать 440 приборов.

Данное нововведение позволит сделать процедуру сдачи практического экзамена на водительские права максимально прозрачной, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Ход экзамена будет фиксироваться средствами контроля, которые установят в каждом экзаменационном автомобиле.

Также видеофиксация исключит коррупционную составляющую, которая присутствовала при сдаче практических экзаменов по вождению. Кроме того, у кандидатов на получение прав появится возможность обжаловать результаты экзамена.

На период тестового режима выгруженная с видеорегистратора информация будет храниться десять суток. В это время кандидат на получение водительских прав имеет право отказаться от фиксации процесса сдачи практического экзамена.

С 2020 года видеофиксация станет обязательной, а отказ кандидата от нее будет основанием для его недопуска к сдаче практического экзамена по вождению. Также увеличится срок хранения видео.

Источник: Ракурс


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