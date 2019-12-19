Главные новости за 19 декабря: газовые переговоры, перенос суда о национализации «ПриватБанка» и блокировка выплат правительством

Украина и Россия достигли предварительной договоренности по транзиту газа, фото: «24 канал»

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Украина и Россия по результатам более чем семичасовых переговоров в Берлине достигли принципиального соглашения относительно нового контракта по транзиту российского газа через территорию Украины.

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Премьер-министр Алексей Гончарук обязал Министерство финансов заблокировать до конца года выплату ряда расходов. Об этом говорится в документе, который появился по результатам совещания под председательством премьер-министра, состоявшегося 17 декабря.

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Шестой апелляционный административный суд перенес заседание по делу о национализации «ПриватБанка». Таким образом, его будут рассматривать уже в 2020 году.

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