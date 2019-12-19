В Украине заработает реестр педофилов

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Ракурс

Верховная Рада сегодня во втором чтении поддержала законопроект № 0887, который предусматривает внедрение реестра педофилов и усиление ответственности за соответствующие преступления.

За этот законопроект проголосовали 325 народных избранников, против — 0. Еще двое депутатов воздержались, не голосовали 53. Об этом сообщается на сайте Рады.

В то же время депутаты при доработке законопроекта ко второму чтению изъяли норму о добровольной химической кастрации.

В случае вступления в силу этого законопроекта будет создан единый государственный реестр, в который будут вноситься сведения о лицах, осужденных за половые преступления против малолетних лиц, в том числе и о людях со снятой и погашенной судимостью.

Реестр будет с ограниченным доступом, им пользоваться смогут руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и уполномоченные представители Нацполиции и ГБР.

Также доступ к реестру будут иметь сельские, поселковые и городские головы, руководители госадминистраций и других органов государственной власти и местного самоуправления. Они смогут проверить наличие в реестре сведений о человеке, который хочет возглавить учебное или другое заведение для детей.

Кроме того, любой человек сможет проверить наличие в реестре данных о себе, а при наличии нотариально заверенного согласия — и о другом лице.

Информация о личности будет вноситься в реестр на основании соответствующих судебных решений для новых преступлений и постановления суда или ходатайства прокурора для преступлений, совершенных до создания реестра.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что в Украине наблюдается тенденция к росту половых преступлений, в том числе в отношении малолетних лиц.

Напомним, Рада сегодня приняла законопроект о наказании народных депутатов за кнопкодавство.