В Україні запрацює реєстр педофілів

https://racurs.ua/ua/n131073-rada-pidtrymala-zaprovadjennya-v-ukrayini-reiestru-pedofiliv.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні в другому читанні підтримала законопроект № 0887, який передбачає впровадження реєстру педофілів та посилення відповідальності за відповідні злочини.

За цей законопроект проголосували 325 народних обранців, проти — 0. Ще двоє депутатів утрималися, не голосували 53. Про це повідомляється на сайті Ради.

Водночас депутати під час доопрацювання законопроекту до другого читання вилучили норму про добровільну хімічну кастрацію.

У разі набрання чинності цим законопроектом буде створений єдиний державний реєстр, до якого вноситимуться відомості щодо осіб, засуджених за статеві злочини проти малолітніх осіб, зокрема й про людей зі знятою та погашеною судимістю.

Реєстр буде з обмеженим доступом, ним користуватися зможуть керівники прокуратур і органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та уповноважені представники Нацполіції та ДБР.

Також доступ до реєстру матимуть сільські, селищні та міські голови, керівники держадміністрацій та інших органів державної влади та місцевого самоврядування. Вони зможуть перевірити наявність у реєстрі відомостей про людину, яка хоче очолити навчальний чи інший заклад для дітей.

Крім того, будь-яка людина зможе перевірити наявність у реєстрі даних про себе, а при наявності нотаріально завіреної згоди — й про іншу особу.

Інформація про особу вноситиметься до реєстру на підставі відповідних судових рішень для нових злочинів та постанови суду чи клопотання прокурора для злочинів, скоєних до створення реєстру.

У пояснювальній записці автори законопроекту наголошують, що в Україні спостерігається тенденція до зростання статевих злочинів, зокрема й щодо малолітніх осіб.

Нагадаємо, Рада сьогодні ухвалила законопроект про покарання народних депутатів за кнопкодавство.