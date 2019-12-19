Кнопкодавство. Фото: chernivtsi.online

https://racurs.ua/ua/n131065-verhovna-rada-uhvalyla-zakonoproekt-pro-pokarannya-za-knopkodavstvo.html

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Верховна Рада України ввела відповідальність за неособисте голосування народних депутатів.

Сьогодні парламентарі 261 голосом проголосували в другому читанні за проект закону № 2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України». Про це йшлося в трансляції засідання ВРУ.

Днями парламентський комітет із правоохоронної діяльності рекомендував Раді ухвалити цей законопроект, за це голосували 13 народних обранців.

У пояснювальній записці до документу зазначається, що кнопкодавство в парламенті суперечить природі закріпленого в Конституції України представницького мандата народного депутата, «за допомогою якого громадяни України реалізують своє конституційне право брати участь в управлінні державними справами і здійснюють народне волевиявлення». Наголошується, що кнопкодавство несе ризики визнання законів неконституційними.

За такі порушення встановлюється кримінальна відповідальність, досудове розслідування таких правопорушень здійснюватимуть слідчі Державного бюро розслідувань. Кримінальний кодекс поповнився ст. 364−2, яка за неособисте голосування передбачає штраф в розмірі від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів.

Нагадаємо, 29 жовтня Верховна Рада у першому читанні запровадила штрафи за кнопкодавство. За законопроект, який вніс у вересні до парламенту перший заступник спікера Руслан Стефанчук, проголосували 287 нардепів.