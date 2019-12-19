Кнопкодавство. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n131039-knopkodavstvo-po-novomu-deputaty-opzj-zdyvuvaly-kreatyvom-video.html

Ракурс

Кнопкодавство у Верховній Раді продовжує процвітати. Депутати тепер кнопкодавлять не у відкриту, а використовують дуже креативні методи, що дозволяють замаскувати порушення.

У кадр відеокамери потрапив незвичайний спосіб кнопкодавства депутатом фракції «Опозиційна платформа — За життя» Сергієм Ларіним, який незвичайним способом голосував за свого сусіда Віктора Чорного, пише «Чесно».

Депутати сконструювали на робочих столах стопки з книг і паперів, розмістивши їх так, щоб торець книги знаходився якраз навпроти кнопки голосування. Досить було легкого руху, щоб на табло відбився результат голосування відсутнього в залі парламенту депутата. Ларін намагався зробити рух руки максимально непомітним, але факт кнопкодавства все ж був зафіксований.

Щоб зверху не було видно, як книга натискає на кнопку, депутати встановили горизонтально картки з написом «Ми за мир», виконаним на російській мові.

Як раніше писав «Ракурс», Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності рекомендує прийняти у другому читанні законопроект № 2148, який передбачає введення для народних обранців відповідальності за кнопкодавство.