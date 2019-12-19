ПриватБанк подав новий позов проти Коломойського на 600 млн доларів. Фото: ТСН

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«ПриватБанк» подав у Ізраїлі новий позов проти колишніх власників банку та інших відповідачів.

Судове провадження банк ініціював 18 грудня. Сума позову становить 600 млн дол. Справу, яка стосується й колишнього власника банку Ігоря Коломойського, розглядатиме Окружний суд Тель-Авіва. Про це повідомила прес-служба фінансової установи.

За підсумками подальшого аналізу, «ПриватБанк» збільшив суму позовних вимог в Канцлерського суді штату Делавер у США, подавши до суду доповнену позовну заяву, — зазначається в повідомленні.

В установі наголосили, що «ПриватБанк» продовжує підготовку до слухання по суті своєї позовної заяви проти колишніх власників й інших осіб на суму понад 3 млрд дол. (включаючи відсотки) у Високому суді Англії та Уельсу.

Як відомо, шостий апеляційний адміністративний суд 19 грудня розгляне апеляційну скаргу української держави на попереднє судове рішення, яким було визнано незаконною і скасовано націоналізацію «ПриватБанку» наприкінці 2016 року.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України має намір продати «ПриватБанк» впродовж найближчих трьох років після завершення судів у справах, які стосуються законності його приватизації.