Війна на Донбасі: у Генштабі назвали втрати ЗСУ у 2019 році, фото: ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n131037-viyna-na-donbasi-u-genshtabi-nazvaly-vtraty-zsu-u-2019-roci.html

Ракурс

Війна на Донбасі стала причиною загибелі 97 українських військовослужбовців у 2019 році.

Усього у боях з російськими військами було поранено 499 бійців Збройних сил України. Про це повідомляє BBC News Україна.

У 2017 році на Донбасі загинули 198 військових. У 2018 році бойові втрати української армії склали 110 бійців.

У Генштабі зауважили, що найбільше українські солдати гинуть від снайперського вогню, обстрілів з мінометів та гранатометів. Часто вони підриваються і на мінах. Небойові втрати становлять 77 осіб.

Від початку бойових дій у 2014 році втрати армії України становлять: безповоротні втрати — 2 608 осіб, інші загиблі (померлі) — 1 087 осіб, санітарні втрати (поранені) — 9 805 осіб. Це дані без інформації щодо загиблих на Донбасі бійців підрозділів Нацгвардії, МВС і СБУ, а також добровольчих батальйонів.

Наразі ситуація у зоні бойових дій залишається складною. Генерал-лейтенант Володимир Кравченко, командувач Операції Об'єднаних сил (ООС), зауважив, що українські війська контролюють дії бойовиків та їх російських помічників. За його словами, противник продовжує вести провокаційний вогонь, але у районах відведення сил та засобів ситуація стабільна, серйозних обстрілів немає.

Раніше в районі міста Золоте, яке знаходиться у зоні проведення операції Об'єднаних сил, почав діяти спеціальний статус. Сторони конфлікту відвели війська у цьому районі.