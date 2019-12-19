Протести у Польщі: незалежність суддів під загрозою

Протести у Польщі. Фото: GuildHall

https://racurs.ua/ua/n131036-protesty-u-polschi-nezalejnist-suddiv-pid-zagrozou.html

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Протести у Польщі охопили майже 200 міст. Люди вийшли на вулиці в знак протесту через суперечливий законопроект правлячої партії «Право і справедливість». Даний документ посилює дисциплінарну відповідальність суддів. Під стінами парламенту у Варшаві зібралося кілька тисяч протестувальників. Натовп скандує: «Вільні суди» і «Ми переможемо».

Координаторами демонстрацій виступили асоціації суддів, прокурорів і адвокатів, а також неурядові громадські організації. Акції протесту пройшли не тільки в Польщі, а й за її межами, повідомляє DW.

Законопроект дозволяє застосовувати дисциплінарні покарання і навіть звільнення суддів, які поставили під сумнів законність судових рішень, а також кадрові обрання. На думку супротивників законопроекту, такий контроль з боку уряду ставить під загрозу незалежність суддів, а також дає можливість звільняти суддів, думки яких не збігаються з поглядами правлячої партії.

Також законопроектом передбачено покарання для суддів, які будуть виносити рішення на підставі положень конституції Польщі або законів ЄС, що дозволить обходити вельми суперечливі законодавчі польські реформи.

Розгляд даного законопроекту Нижньою палатою парламенту Польщі заплановано на 19 грудня.

У Єврокомісії вже заявили, що законопроект буде всебічно вивчено на предмет його відповідності європейському законодавству в частині незалежності суддів.