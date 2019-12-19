Протесты в Польше: независимость судей под угрозой

Протесты в Польше. Фото: GuildHall

https://racurs.ua/n131036-protesty-v-polshe-nezavisimost-sudey-pod-ugrozoy.html

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Протесты в Польше охватили почти 200 городов. Люди вышли на улицы в знак протеста из-за спорного законопроекта правящей партии «Право и справедливость». Данный документ ужесточает дисциплинарную ответственность судей. Под стенами парламента в Варшаве собралось несколько тысяч протестующих. Толпа скандирует: «Свободные суды» и «Мы победим».

Координаторами демонстраций выступили ассоциации судей, прокуроров и адвокатов, а также неправительственные общественные организации. Акции протеста прошли не только в Польше, но и за ее пределами, сообщает DW.

Законопроект позволяет применять дисциплинарные наказания и даже увольнение в отношении судей, которые поставили под сомнение законность судебных решений, а также кадровые избрания. По мнению противников законопроекта, такой контроль со стороны правительства ставит под угрозу независимость судей, а также дает возможность увольнять неугодных судей, мнения которых не совпадают со взглядами правящей партии.

Также законопроектом предусмотрено наказание для судей, которые будут выносить решение на основании положений конституции Польши или законов ЕС, что позволит обходить весьма противоречивые законодательные польские реформы.

Рассмотрение данного законопроекта Нижней палатой парламента Польши запланировано на 19 декабря.

В Еврокомиссии уже заявили, что законопроект будет всесторонне изучен на предмет его соответствия европейскому законодательству в части независимости судей.