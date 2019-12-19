Гончарук поручил Минфину заблокировать выплату ряда расходов, фото: facebook

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Премьер-министр Алексей Гончарук требует от министра финансов Оксаны Маркаровой заблокировать выплату ряда расходов.

Речь идет о расходах развития, на ремонт и строительство. Об этом сообщает «Экономическая правда».

К концу года, как говорится в распоряжении правительства, нужно прекратить проведение Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств. Они касаются расходов и предоставления кредитов из общего фонда госбюджета.

По мнению чиновников, экономия позволит бюджету выйти на запланированный объем дефицита. Такой «стоп» не коснется выплаты пенсий, зарплат, расходов на обслуживание госдолга.

Ограничат финансирование до конца года:

госучреждений (следователей, полиции, армии);

больниц и закупок лекарств;

школ и садов;

строительство дорог.

Это второе приостановление Минфином проведения определенной части расходов за последние полгода. Летом 2019 правительство задержало городам выплату 7,6 млрд грн из фонда регионального развития.

Ранее Гончарук заявил о возможности создания зоны свободной торговли в рамках ГУАМ. По его мнению, усиление экономического сотрудничества между Украиной, Азербайджаном, Грузией и Молдовой поможет всем участникам регионального объединения.