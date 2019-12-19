Зеленский назначил Ельченко послом в США, фото — День

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Ракурс

Новым украинским послом в США стал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. Президент Украины назначил его на эту должность своим указом № 911/2019 от 18 декабря.

Ельченко работал в ООН с 9 декабря 2015 года. Он заменил в Нью-Йорке Юрия Сергеева, который был представителем Украины при ООН с 2007 года. До этого новый посол Украины в США много лет возглавлял украинскую дипмиссию в Москве.

В 2010—2011 годах он оказался в эпицентре вокруг конфликта Библиотеки украинской литературы в Москве с силовиками РФ. После начала аннексии Крыма Ельченко отозвали для консультаций в Киев.

Вместо Ельченко представлять Украину в ООН будет Сергей Кислица. Указ № 916/2019 о его назначении на эту должность также обнародовал Офис президента.

50-летний Кислица с марта 2014 года был замминистра иностранных дел Украины и председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО. В МИД Кислица занимался вопросом мониторинга ситуации в Крыму международными организациями, в частности ЮНЕСКО.

Ранее «Ракурс» сообщал, что бывшего посла Украины в США Александра Моцика оштрафовали на 10 тыс. грн за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Моцик нарушил правила в августе 2018 года в Киеве.