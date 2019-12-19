Дональд Трамп. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n131032-tramp-ob-impichmente-poslednee-slovo-ostaetsya-za-senatom.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп отреагировал на голосование Палатой представителей США статей о его импичменте. Трамп не сомневается, что Сенат восстановит порядок и справедливость, а он сохранит за собой кресло президента США.

На сайте пресс-службы Белого дома появилось соответствующее сообщение.

В сообщении говориться, что Трамп готов к следующим шагам процедуры импичмента и уверен, что будет полностью оправдан. Трамп назвал голосование в Палате представителей США самым позорным эпизодом в истории американской демократии.

Трамп добавил, что демократы не получили ни одного голоса республиканцев, так как не предоставили никаких доказательств совершения противоправных действий со стороны президента США. Также Трамп добавил, что недели слушаний лишь доказали его невиновность, а все его действия были направлены исключительно на отстаивание интересов американского народа.

В сообщении также высказано мнение, что американский народ невозможно обмануть подобным позорным поведением Палаты представителей США.

Как ранее писал «Ракурс», Палата представителей США проголосовала за две статьи импичмента Трампа. За импичмент по статье «превышение полномочий» проголосовало 230 конгрессменов, против —197. За статью «воспрепятствование Конгрессу» свои голоса отдали 229 конгрессменов, против — 198 человек. Следует отметить, что против первой статьи проголосовало два демократа, а против второй статьи — три представителя Демократической партии.