«Я вас резать буду!»: депутат Кива угрожал коллегам во время заседания аграрного комитета, фото: скриншот

https://racurs.ua/n131031-ya-vas-rezat-budu-deputat-kiva-ugrojal-kollegam-vo-vremya-zasedaniya-agrarnogo-komiteta-video.html

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Драка в Верховной Раде произошла между депутатами.

Конфликт возник между членом ОПЗЖ Ильей Кивой и нардепом от «Слуги народа» Андреем Мотовиловцем. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

Парламентарии от оппозиционных фракций собрались вокруг главы аграрного комитета. В это время между депутатами от оппозиционных фракций и депутатами от «Слуги народа» произошла драка.

Кива назвал «слуг» предателями украинского народа. Он призвал украинцев прекратить «это безумие».

Я вас, врагов Украины, на куски резать буду!, — кричал Кива.

После этого стороны продолжали кричать друг другу обиды, пока их не успокоил Нестор Шуфрич, депутат из ОПЗЖ.

Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина», также отметилась во время инцидента. Она начала разбрасывать материалы законопроекта о земле. Николай Сольский, председатель комитета, объявил перерыв в заседании комитета 15 минут и попросил разойтись.

Представители «Батькивщины» и «Оппозиционной партии -" За жизнь» ранее требовали перенести заседание. Они выражали позицию относительно его нелегитимности.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Ранее журналисты сообщили, что по делу о взяточничестве Кивы суд мог ошибиться в пользу депутата. Выяснилось, что Кива имеет «болезненное состояние здоровья, так как у него были закрытые черепно-мозговые травмы».