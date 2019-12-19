«Я вас різати буду!»: депутат Кива погрожував колегам під час засідання аграрного комітету, фото: скріншот

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Бійка у Верховній раді сталась між депутатами.

Конфлікт виник між членом ОПЗЖ Іллею Кивою і нардепом від «Слуги народу» Андрієм Мотовиловцем. Відео інциденту опубліковано в соцмережах.

Парламентарі від опозиційних фракцій зібралися навколо голови аграрного комітету. В цей час між депутатами від опозиційних фракцій і депутатами від «Слуги народу» сталася бійка.

Кива назвав «слуг» зрадниками українського народу. Він закликав українців припинити «це безумство».

Я вас, ворогів України, на шматки різати буду!, — кричав Кива.

Після цього сторони продовжували кричати один одному образи, поки їх не заспокоїв Нестор Шуфрич, депутат з ОПЗЖ.

Юлія Тимошенко, лідер партії «Батьківщина», також відзначилась під час інциденту. Вона почала розкидати матеріали законопроекту про землю. Микола Сольський, голова комітету, оголосив перерву в засіданні комітету 15 хвилин і попросив розійтися.

Представники «Батьківщини» і «Опозиційної партії — „За життя“» раніше вимагали перенести засідання. Вони висловлювали позицію щодо його нелегітимності.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Раніше журналісти повідомили, що у справі про хабарництво Киви суд міг помилитися на користь депутата. З’ясувалося, що Кива має «хворобливий стан здоров’я, оскільки у нього були закриті черепно-мозкові травми».