У справі про хабарництво суд міг помилитись на користь депутата Киви – ЗМІ, фото: instagram

https://racurs.ua/ua/n130943-u-spravi-pro-habarnyctvo-sud-mig-pomylytys-na-koryst-deputata-kyvy-zmi.html

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Суд під час ухвалення вироку держслужбовцю Іллі Киві міг помилково визначити пом’якшуючі обставини.

Йдеться про справу щодо хабарництва чиновника, який наразі є народним депутатом, у 2013−2014 роках. У програмі «Наші Гроші з Денисом Бігусом» повідомили подробиці.

Киву (нині нардеп від ОПЗЖ) у грудні 2013 року визнали винним в одержанні хабара. Згідно з вироком, злочин стався у 2011 році. Кива отримав 10 тис. грн штрафу, а також йому заборонили займати посади державної служби на один рік.

Серед пом’якшуючих обставин було названо факт лікування держслужбовця. Як з’ясувалося, що Кива має «хворобливий стан здоров’я, оскільки у нього були закриті черепно-мозкові травми».

Сам Кива категорично заперечував, що мав проблеми із психічним здоров’ям. В одному з інтерв’ю він розповів, що ці проблеми були іншого характеру.

Підприємець, який у 2011 році повідомив правоохоронців про хабар, відмовляється обговорювати ті події. Він нібито мав якісь неприємності через цю ситуацію. Андрій Миронов, який займав тоді посаду прокурора Полтавської області, також відмовився розповідати про справу Киви.

Вирок Киві переглянули у серпні 2014 року в Октябрському районному суді Полтави. До нього було одразу застосовано амністію. На це рішення прокурори подали апеляційну скаргу, але заступник прокурора Полтавської області Анатолій Ковальчук її відкликав.

Нагадаємо, що раніше Кива пообіцяв відрізати голову чоловіку на вулиці через те, що незнайомець запитав, навіщо нардеп ховається від народу за охороною.