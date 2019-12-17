В деле о взяточничестве суд мог ошибиться в пользу депутата Кивы - СМИ, фото: instagram

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Ракурс

Суд при вынесении приговорп госслужащему Илье Киве мог ошибочно определить смягчающие обстоятельства.

Речь идет о деле по факту взяточничества чиновника, который сейчас является народным депутатом, в 2013—2014 годах. В программе «Наші гроші с Денисом Бигусом» сообщили подробности.

Киву (ныне нардеп от ОПЗЖ) в декабре 2013 года признали виновным в получении взятки. Согласно приговору, преступление было совершено в 2011 году. Кива получил 10 тыс. грн штрафа, а также ему запретили занимать должности на госслужбе сроком на один год.

Среди смягчающих обстоятельств был назван факт лечения госслужащего. Выяснилось, что Кива имеет «болезненное состояние здоровья, так как у него были закрытые черепно-мозговые травмы».

Сам Кива категорически отрицал, что имел проблемы с психическим здоровьем. В одном из интервью он рассказал, что эти проблемы были другого характера.

Предприниматель, который в 2011 году сообщил правоохранителям о взятке, отказывается обсуждать те события. Он якобы имел какие-то неприятности из-за этой ситуации. Андрей Миронов, занимавший тогда должность прокурора Полтавской области, также отказался рассказывать о деле Кивы.

Приговор пересмотрели в августе 2014 года в Октябрьском районном суде Полтавы. К Киве сразу была применена амнистия. На это решение прокуроры подали апелляционную жалобу, но зампрокурора Полтавской области Анатолий Ковальчук ее отозвал.

Напомним, ранее Кива пообещал отрезать голову мужчне на улице из-за того, что незнакомец спросил, зачем нардеп скрывается от народа за охраной.