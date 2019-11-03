Нардеп Кива пообещал отрезать голову незнакомцу на улице, фото — Фейсбук Я.Доброносов

https://racurs.ua/n128922-nardep-kiva-poobeschal-otrezat-golovu-neznakomcu-na-ulice-video.html

Ракурс

Народный депутат Илья Кива снова попал в скандал. На улице он пообещал отрезать голову человеку, который сделал ему замечание.

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Видео инцидента опубликовал в Фейсбук блогер Денис Казанский. Нардеп фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» подходил к своему автомобилю, когда незнакомец спросил, зачем он скрывается от народа с охраной. В ответ молодой человек получил от Киви резкий и грубый ответ.

Ты что, дурак, б**ть ?! Я тебе сейчас голову отрежу, с**а! — закричал нардеп.

Видео встряхнуло сеть, но некоторые пользователи не просто хейтят Киву, но и обещают ему правовые последствия такого поведения. Например, активист из Одессы Сергей Стерненко пообещал вместе с адвокатом Маси Найемом подготовить соответствующее заявление о преступлении и добиться открытия уголовного производства против Кивы.

К слову, этот нардеп является владельцем как минимум двух единиц наградного огнестрельного оружия, которое ему подарил глава МВД Арсен Аваков.

Кива не первый раз осенью попадает в скандальную хронику. Нардепа, в частности, поймали на переписке с моделью в Раде и непристойном поведении в стенах парламента.

Недавно этот нардеп, кстати, рассуждал о нравственности в стенах Рады, когда комментировал секс-скандал с участием своего коллеги из «Слуги народа» Богдана Яременко.