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Ракурс
Нардеп Кива пообіцяв відрізати голову незнайомцю на вулиці, фото — Фейсбук Я.Доброносов

Нардеп Кива пообіцяв відрізати голову незнайомцю на вулиці (ВІДЕО 18+)

3 лис 2019, 10:59
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Народний депутат Ілля Кива знову потрапив в скандал. На вулиці він пообіцяв відрізати голову чоловіку, який зробив йому зауваження.

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Відео інциденту опублікував у Фейсбук блогер Денис Казанський. Нардеп фракції «Опозиційна платформа — За життя» підходив до свого автомобіля, коли незнайомець запитав, навіщо він ховається від народу з охороною. У відповідь молодик отримав від Киви різку і грубу відповідь.

Ти що, дурень, б** ть?! Я тобі зараз голову відріжу, с**а! — заверещав нардеп.

Відео струсонуло мережу, але деякі користувачі не просто хейтять Киву, але й обіцяють йому правові наслідки такої поведінки. Наприклад, активіст з Одеси Сергій Стерненко пообіцяв разом із адвокатом Масі Найємом підготувати відповідну заяву про злочин і добитися відкриття кримінального провадження проти Киви.

До слова, цей нардеп є власником щонайменше двох одиниць нагородної вогнепальної зброї, котру йому подарував глава МВС Арсен Аваков.

Кива не вперше восени потрапляє у скандальну хроніку. Нардепа, зокрема, зловили на листуванні із моделлю у Раді та непристойній поведінці.

Нещодавно цей нардеп, до речі, міркував про моральність у стінах Ради, коли коментував секс-скандал за участю свого колеги зі «Слуги народу» Богдана Яременка.

Джерело: Ракурс


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