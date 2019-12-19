Дубінський заклався, що Аваков стане прем'єр-міністром

Олександр Дубінський і Андрій Мотовиловець. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n131030-dubinskyy-posperechavsya-z-motovylovcem-scho-avakov-stane-premier-ministrom.html

Ракурс

Народні депутати з фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський і Андрій Мотовиловець уклали парі, що Арсен Аваков стане наступним прем'єр-міністром України.

Про це Дубінський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Дубінський уточнив, що побився об заклад з Мотовиловцем на гроші, хоча суму парі нардеп не став називати.

Дубінський вважає, що Аваков займе прем'єрське крісло до кінця травня 2020 року. Мотовиловець не згоден із думкою колеги по фракції і поставив на те, що Аваков не буде прем'єр-міністром, принаймі, до зазначеного терміну.

Як відомо, експерти пророкують, що після Нового року в Україні відбудеться зміна прем'єр-міністра. Однією з основних передумов для цього називають неспроможність Гончарука стримати здорожчання газу для населення.

Зеленському потрібен буде «козел відпущення». І, схоже, він вже обраний в оточенні Зеленського. Ним стане прем'єр Гончарук, до якого багато претензій і який єдиний із топів не має істотного рейтингу підтримки. Його не шкода, — вважає політолог Тарас Березовець.

Серед претендентів на крісло глави уряду лідирує Аваков, також розглядаються кандидатури Юлії Ковалів, Валерія Хорошковського та Давида Арахамії, зазначив експерт.

Залишається лише дочекатися кінця травня, щоб стало ясно, хто з депутатів виграв дане парі.

Як раніше писав «Ракурс», Нацбанк звинувачує Дубінського в наклепі. На думку НБУ, Дубінський поширює недостовірну інформацію, яка підриває ділову репутацію Нацбанку. У НБУ вважають, що за даною «інформаційною атакою» нібито стоїть колишній власник «ПриватБанку» Ігор Коломойський.