Дубинский поспорил, что Аваков станет премьер-министром

Александр Дубинский и Андрей Мотовиловец. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n131030-dubinskiy-posporil-s-motovilovcem-chto-avakov-stanet-premer-ministrom.html

Ракурс

Народные депутаты из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский и Андрей Мотовиловец заключили пари, что Арсен Аваков станет следующим премьер-министром Украины.

Об этом Дубинский сообщил на своей страничке в Facebook.

Дубинский уточнил, что спорил с Мотовиловцем на деньги, хотя сумму пари нардеп называть не стал.

Дубинский считает, что Аваков займет премьерское кресло до конца мая 2020 года. Мотовиловец не согласен с суждениями коллеги по фракции и поставил на то, что Аваков не будет премьер-министром, по крайней мере, до указанного срока.

Как известно, эксперты предсказывают, что после Нового года в Украине произойдет смена премьер-министра. Одной из основных предпосылок для этого называют несостоятельность Гончарука сдержать подорожание газа для населения.

Зеленскому потребуется «козел отпущения». И, похоже, он уже избран в окружении Зеленского. Им станет премьер Гончарук, к которому много претензий и который единственный из топов не имеет существенного рейтинга поддержки. Его не жалко, — считает политолог Тарас Березовец.

Среди претендентов на кресло главы правительства лидирует Аваков, также рассматриваются кандидатуры Юлии Ковалив, Валерия Хорошковского и Давида Арахамии, отметил эксперт.

Остается лишь дождаться конца мая, чтобы стало ясно, кто из депутатов выиграл данное пари.

Как ранее писал «Ракурс», Нацбанк обвиняет Дубинского в клевете. По мнению НБУ, Дубинский распространяет недостоверную информацию, которая подрывает деловую репутацию Нацбанка. В НБУ считают, что за данной «информационной атакой» якобы стоит бывший владелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский.