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В Одессе сожгли наркотиков на 100 млн долл, фото: Coast Guard COAST GUARD COMPASS

В Одессе утверждают, что сожгли наркотиков на 100 млн долларов (ФОТО, ВИДЕО)

19 дек 2019, 09:11
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В Одессе утилизировали рекордную в Украине партию наркотиков.

Это произошло под контролем сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). В пресс-службе ведомства сообщили подробности.

В Одессе сожгли наркотиков на 100 млн долл, фото СБУ

В Одессе сожгли наркотиков на 100 млн долл, фото СБУ

Общая стоимость наркотических веществ — 100 млн долл. Партию наркотиков, изъятых в качестве вещественных доказательств по уголовным производствам, утилизировали 8 декабря.

Всего уничтожено 700 кг героина и 500 кг кокаина, около 3 т «травки». Общая сумма уничтоженных наркотиков на «черном рынке» составляет более 100 млн долл.

Ранее в Киеве задержали студентку с наркотиками. У нее изъяли 55 пакетиков с расфасованной марихуаной, экстази и амфетамином.

Источник: Ракурс


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