В Одессе сожгли наркотиков на 100 млн долл, фото: Coast Guard COAST GUARD COMPASS

https://racurs.ua/n131029-v-odesse-sojgli-narkotikov-na-100-mln-doll-foto-video.html

Ракурс

В Одессе утилизировали рекордную в Украине партию наркотиков.

Это произошло под контролем сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). В пресс-службе ведомства сообщили подробности.

Общая стоимость наркотических веществ — 100 млн долл. Партию наркотиков, изъятых в качестве вещественных доказательств по уголовным производствам, утилизировали 8 декабря.

Всего уничтожено 700 кг героина и 500 кг кокаина, около 3 т «травки». Общая сумма уничтоженных наркотиков на «черном рынке» составляет более 100 млн долл.

Ранее в Киеве задержали студентку с наркотиками. У нее изъяли 55 пакетиков с расфасованной марихуаной, экстази и амфетамином.