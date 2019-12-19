Александр Корниенко. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n131028-slugi-naroda-sami-oplatyat-novogodniy-korporativ-kornienko-video.html

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«Слуги народа» оплатят новогодний корпоратив в киевском клубе CHI самостоятельно без привлечения средств спонсоров.

Такое заявление сделал в кулуарах Верховной Рады заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Напомним, что недавно некоторые СМИ сообщили о том, что новогодний банкет «слуг народа» стоимостью в 1 млн грн оплатят спонсоры. После этого на общем собрании фракции было решено оплатить корпоратив самостоятельно.

По словам Корниенко, новогодний банкет обойдется каждому нардепу в 2−3 тыс. грн. Если взять во внимание, что фракция «Слуга народа» насчитывает 300 депутатов, то общая сумма вкладов составит примерно 1 млн грн.

А вот пожертвования партии «Слуга народа» крупных сумм от сомнительных меценатов Корниенко комментировать отказался. Нардеп посоветовал журналистам для получения интересующей информации обратиться в компанию «Bihus», которая проводила данное расследование.