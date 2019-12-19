Олександр Корнієнко. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n131028-slugy-narodu-sami-oplatyat-novorichnyy-korporatyv-korniienko-video.html

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«Слуги народу» оплатять новорічний корпоратив у київському клубі CHI самостійно без залучення коштів спонсорів.

Таку заяву зробив у кулуарах Верховної Ради заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, що недавно деякі ЗМІ повідомили про те, що новорічний бенкет «слуг народу» вартістю в 1 млн грн оплатять спонсори. Після цього на загальних зборах фракції було вирішено оплатити корпоратив самостійно.

За словами Корнієнка, новорічний бенкет обійдеться кожному нардепу в 2−3 тис. грн. Якщо взяти до уваги, що фракція «Слуга народу» налічує 300 депутатів, то загальна сума вкладів складе приблизно 1 млн грн.

А ось пожертвування партії «Слуга народу» великих сум від сумнівних меценатів Корнієнко коментувати відмовився. Нардеп порадив журналістам для отримання даної інформації звернутися в компанію «Bihus», яка проводила це розслідування.