Дональд Трамп. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n131027-palata-predstavnykiv-ssha-progolosuvala-za-impichment-trampa.html

Ракурс

Імпічмент президента США Дональда Трампа схвалила Палата представників США. Конгресмени 11 годин обговорювали дане питання і голосували окремо за кожну з двох статей імпічменту. Слід уточнити, що більшість Нижньої палати конгресу США становлять демократи, які ініціювали процес імпічмента Трампа.

За імпічмент за статтею «перевищення повноважень» проголосувало 230 конгресменів, проти — 197, у тому числі і два демократа. За статтю «перешкоджання Конгресу» свої голоси віддали 229 конгресменів, проти — 198 осіб, у тому числі три демократа. Засідання транслювалося на сайті Палати представників США.

Далі звинувачення будуть передані до Сенату Конгресу, де процедура імпічменту перетворюється на судовий процес. Стороною обвинувачення у ньому виступає Палата представників США, а сенатори є членами суду присяжних. Щоб імпічмент Трампа відбувся, необхідно щоб не менше 67 сенаторів віддали свої голоси.

Більшість у Сенаті зараз належить республіканцям, тому є велика ймовірність того, що імпічмент Трампа буде заблокований на даному етапі. Сам Трамп назвав імпічмент «спробою державного перевороту» і «полюванням на відьом».

Демократи ініціювали процедуру імпічменту 24 вересня 2019 року. Підставою для початку процедури стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня цього року. У ході розмови Трамп наполягав на тому, щоб український президент почав розслідування щодо екс-віце-президента США Джо Байдена і його сина Хантера.

Як раніше писав «Ракурс», Трамп назвав звинувачення, висунуті проти нього демократами, «сміховинними». Президент США стверджує, що не чинив ніякого тиску на Зеленського.